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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:51

В Японии зафиксировали проход кораблей ВМФ РФ между островами префектуры Окинава

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Пять кораблей ВМФ России вышли из Тихого океана в Восточно-Китайское море, пройдя через воды между двумя островами японской префектуры Окинава, сообщает NHK со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Сил самообороны Японии.

Телеканал отмечает, что российские корабли прошли пролив между Окинавой и островом Мияко на юго-западе Японии в воскресенье днем.

Так же NHK сообщает, что ранее в среду были замечены российские военные корабли к юго-востоку от мыса Эримо в самой северной японской префектуре Хоккайдо.

"Они направились на юг, в воды восточной префектуры Тиба, и прошли вблизи островов, входящих в архипелаг Идзу", - следует из сообщения.

По данным источников телеканала в министерстве обороны Японии, предполагается, что корабли участвовали в крупномасштабных учениях.

Представители японского оборонного ведомства пытаются определить точную цель плавания и продолжают наблюдение.

Япония Россия ВМФ РФ
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