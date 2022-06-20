Власти Казахстана опровергли сообщения о задержке российских вагонов с углем

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Информация о задержке Казахстаном российских вагонов с углем не соответствует действительности, сообщила в понедельник пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

По данным ведомства, в медиа-пространстве СНГ активно распространяется информация о том, что Казахстан якобы заблокировал на своей территории 1700 железнодорожных вагонов с российским углем.

"Комитет транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан официально заявляет: данные сообщения являются фейковым вбросом", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в действительности на территории страны нет 1700 вагонов с российским углем. На путях РЖД тоже нет вагонов с углем, стоящих в направлении Казахстана или из Казахстана.

"У нас с РЖД - все в штатном режиме, никаких задержек по экспорту и импорту нет", - заявил руководитель управления железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок комитета Сатжан Озбеков, слова которого приводятся в сообщении

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана расценивает фейковую информацию о задержке российских транзитных вагонов как преднамеренный вброс, направленный на дискредитацию добрососедских партнерских отношений между двумя странами.