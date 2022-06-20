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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Талибы освободили арестованных ими полгода назад пятерых британцев

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) освободило арестованных ими полгода назад пятерых граждан Великобритании, сообщил в понедельник вечером официальный представитель движения Забиулла Муджахид.

"Около шести месяцев назад несколько граждан Великобритании были арестованы за нарушение законов страны и традиций афганского народа. После серии встреч и совещаний между Исламским Эмиратом (так называют талибы свое правительство) и Соединенным Королевством мужчины были освобождены и переданы на родину", - написал Муджахид в соцсетях.

"Они обязались соблюдать законы Афганистана, традиции и культуру народа и больше их не нарушать", - отметил представитель талибов.

По его словам, "теперь Афганистан безопасен для всех, каждый может с уверенностью приехать в Афганистан для благотворительности и туризма".

Перед этим об освобождении из тюрьмы талибов пятерых своих граждан сообщило министерство иностранных дел Великобритании. В заявлении министерства говорилось, что эти люди не участвовали в работе британского правительства в Афганистане и путешествовали вопреки совету правительства. В заявлении не говорилось, когда и где были задержаны британские граждане.

Афганистан Талибан Великобритания
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