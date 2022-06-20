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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Послу РФ в Лондоне официально запретили посещать британский парламент

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Послу России в Великобритании Андрею Келину запретили посещать здание парламента в Вестминстере, сообщила в понедельник The Guardian со ссылкой на спикеров обеих палат.

"Как официальному представителю российских властей послу не будет позволено появляться в здании парламента, пока не поступит необходимое уведомление", - говорится в ноте от имени спикера палаты общин Линдси Хойла и спикера палаты лордов Джона Макфолла.

The Guardian отмечает, что неофициально такой запрет ввели в отношении российских дипломатов после того, как Россия начала спецоперацию на Украине, однако теперь это впервые подтверждено письменно.

Великобритания
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