Послу РФ в Лондоне официально запретили посещать британский парламент

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Послу России в Великобритании Андрею Келину запретили посещать здание парламента в Вестминстере, сообщила в понедельник The Guardian со ссылкой на спикеров обеих палат.

"Как официальному представителю российских властей послу не будет позволено появляться в здании парламента, пока не поступит необходимое уведомление", - говорится в ноте от имени спикера палаты общин Линдси Хойла и спикера палаты лордов Джона Макфолла.

The Guardian отмечает, что неофициально такой запрет ввели в отношении российских дипломатов после того, как Россия начала спецоперацию на Украине, однако теперь это впервые подтверждено письменно.