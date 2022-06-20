Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

В Иерусалимском патриархате осудили риторику Запада против патриарха Кирилла

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Иерарх Иерусалимской православной церкви архиепископ Севастийский Феодосий выступил в поддержку патриарха Кирилла на фоне попыток западных стран ввести против него санкции за позицию предстоятеля по Украине.

"Мы выступаем категорически против всех провокаций, осуществляемых некоторыми западными силами по отношению к Святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Мы не можем молча смотреть на подобного рода выпады и расцениваем их как беззаконные, неподобающие действия против религиозной личности такого высокого уровня, являющейся настоящим духовным символом современного Православия", - сказал митрополит Феодосий в интервью британским журналистам, фрагмент из которого публикует в понедельник сайт Русской православной церкви.

Митрополит отметил, что патриарх Кирилл не является участником какого-либо политического конфликта и что как "человек мира" он всегда выступает за диалог. "Обвинения против патриарха Кирилла являются ложными и беспочвенными. Я ещё раз хочу подчеркнуть, что Его Святейшество всегда призывал стороны к примирению, к отказу от войн и насилия", - заявил митрополит.

Он призвал тех, кто занимается на Западе подстрекательством против патриарха Кирилла, отказаться от своей агрессивной позиции. "Провокации против главы Русской православной церкви воспринимаются нами как враждебные действия со стороны Запада против всей Православной церкви", - сказал представитель Иерусалимского патриархата.

Архиепископ Феодосий Патриарх Кирилл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Акция в Тбилиси в поддержку европейской интеграции завершилась без инцидентов

Акция в Тбилиси в поддержку европейской интеграции завершилась без инцидентов

В Калиниграде сообщили, что в Литве запросили разъяснения ЕС по транзиту грузов

Израилю вновь грозят внеочередные парламентские выборы

Израилю вновь грозят внеочередные парламентские выборы

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Послу РФ в Лондоне официально запретили посещать британский парламент

Марин Ле Пен прекратит руководство "Национальным объединением"

Марин Ле Пен прекратит руководство "Национальным объединением"

МИД Литвы объяснил запрет ж/д транзита продукции чермета в Калининград санкциями ЕС

Эстония с 10 июля введет запрет на ввоз санкционных товаров из РФ частными лицами

Эстония с 10 июля введет запрет на ввоз санкционных товаров из РФ частными лицами

В ДНР намерены до конца лета провести первый этап трибунала над украинскими военными

Боррель надеется, что проблема вывоза зерна из Украины будет разрешена при помощи ООН

Боррель надеется, что проблема вывоза зерна из Украины будет разрешена при помощи ООН
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });