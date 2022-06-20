В Иерусалимском патриархате осудили риторику Запада против патриарха Кирилла

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Иерарх Иерусалимской православной церкви архиепископ Севастийский Феодосий выступил в поддержку патриарха Кирилла на фоне попыток западных стран ввести против него санкции за позицию предстоятеля по Украине.

"Мы выступаем категорически против всех провокаций, осуществляемых некоторыми западными силами по отношению к Святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Мы не можем молча смотреть на подобного рода выпады и расцениваем их как беззаконные, неподобающие действия против религиозной личности такого высокого уровня, являющейся настоящим духовным символом современного Православия", - сказал митрополит Феодосий в интервью британским журналистам, фрагмент из которого публикует в понедельник сайт Русской православной церкви.

Митрополит отметил, что патриарх Кирилл не является участником какого-либо политического конфликта и что как "человек мира" он всегда выступает за диалог. "Обвинения против патриарха Кирилла являются ложными и беспочвенными. Я ещё раз хочу подчеркнуть, что Его Святейшество всегда призывал стороны к примирению, к отказу от войн и насилия", - заявил митрополит.

Он призвал тех, кто занимается на Западе подстрекательством против патриарха Кирилла, отказаться от своей агрессивной позиции. "Провокации против главы Русской православной церкви воспринимаются нами как враждебные действия со стороны Запада против всей Православной церкви", - сказал представитель Иерусалимского патриархата.