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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

США решили ограничить использование противопехотных мин

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Вашингтон решил ограничить применение противопехотных мин в соответствии с рядом положений Оттавского договора (Конвенция о запрете противопехотных мин). Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности США.

"По указанию президента администрация внесет изменения в практику применения такого оружия – за пределами Корейского полуострова – и присоединится к соблюдению ключевых положений Оттавского договора – международного договора, запрещающего использование, хранение, производство и передачу противопехотных мин", - говорится в заявлении.

При этом президент США Джо Байден также введет запрет на разработку и производство некоторых типов противопехотных мин, запрещенных Оттавским договором. В свою очередь Пентагон будет искать альтернативы таким типам вооружения, что в итоге позволит США присоединиться к Оттавскому договору и должным образом реагировать на чрезвычайные события в мире.

Согласно заявлению, США продолжают сохранять ведущую мировую роль в борьбе с последствиями применения противопехотных мин. В Совете нацбезопасности напомнили, что США выделили с 1993 года свыше $4,2 млрд более чем 100 странам в рамках программ по уничтожению запасов обычных вооружений.

США
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