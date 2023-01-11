Эстония планирует выйти из конвенции о запрете противопехотных мин

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Парламент Эстонии приступит в четверг к рассмотрению законопроекта о денонсации Оттавской конвенции, запрещающей применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин и требующей их уничтожение.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парламента, в подготовленном группой депутатов законопроекте говорится, что "выполнение требований Оттавской конвенции больше не отвечает национальным интересам Эстонии и ослабляет ее обороноспособность. Эстония также не может допустить, чтобы в случае войны другие страны, которые воздержались от присоединения к Оттавской конвенции, могли использовать противопехотные мины на территории Эстонии, а мы не можем".

В пояснительной записке к законопроекту также указывается, что после денонсации Оттавской конвенции Эстония может в одностороннем порядке взять на себя обязательство воздерживаться от продажи или иной передачи противопехотных мин другим странам и заявить, что не будет применять противопехотные мины за пределами своей территории.

Парламент Эстонии ратифицировал Оттавскую конвенцию в марте 2004 года, за несколько недель до того, как Эстония стала полноправным членом НАТО.