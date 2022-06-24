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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Саммит ЕС одобрил решение Хорватии о присоединении к зоне евро

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель приветствовал намерение Хорватии присоединиться к еврозоне и ввести у себя единую европейскую валюту.

"Это важное решение, которое было одобрено Европейским советом. Имплементация произойдет в ближайшие месяцы, и мы горячо поздравляем хорватское правительство и хорватский народ с этим решением, которое показывает силу и устойчивость зоны евро", - заявил Мишель в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе после завершения саммита ЕС 23-24 июня, который на второй день работы рассматривал экономические вопросы.

В заключениях Евросовета, опубликованных в Брюсселе, говорится: "Европейский совет приветствует выполнение Хорватией всех обязательств по сближению с критериями, изложенными в договоре (о Евросоюзе)". В документе высказана поддержка предложения Еврокомиссии (ЕК) о том, что Хорватия переходит на евро 1 января 2023 года. Совету ЕС предлагается оперативно утвердить это предложение.

Европейская комиссия объявила 1 июня, что член ЕС Хорватия готова перейти на евро с 1 января 2023 года, в результате чего число государств-членов еврозоны достигнет 20.

Ранее в этом году Национальный банк Хорватии представил хорватский набор монет евро и евроцентов. Дизайн национальной стороны монет отразил согласованные ранее мотивы. Для монеты в два евро – это карта Хорватии, для монеты в один евро – изображение куницы (национальная валюта Хорватии сейчас называется куной), для монет в 50, 20 и 10 евроцентов – портрет знаменитого ученого Николы Теслы, а для монет в пять, два и один евроцент – коллаж из букв глаголического алфавита.

При этом фоном всех монет служит изображение шаховницы – герба Хорватии.

ЕС Хорватия
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