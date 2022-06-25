Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Проект поправок в конституцию Узбекистана предлагает продлить президентский срок до 7 лет

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Проект Конституционного закона Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Узбекистан", в котором есть пункт об увеличении президентского срока с пяти до семи лет, опубликован в парламентских изданиях страны в субботу для всенародного обсуждения.

Накануне Законодательная палата Олий Мажлиса (нижняя палата парламента) приняла законопроект в первом чтении и приняла постановление о вынесении его на всенародное обсуждение.

Предлагаемые изменения и дополнения охватывают более шестидесяти статей конституции Узбекистана. В нем определены благоприятный деловой и инвестиционный климат в государстве, защита добросовестной конкуренции, обеспечение условий для развития предпринимательства, недопущения монополизации экономической деятельности, право осуществления предпринимателями любой деятельности, не запрещенной законом, получать неограниченный размер дохода.

В проекте также отражены нормы дальнейшего совершенствования основ государственной власти, усиления полномочий парламента, обеспечения активного участия граждан в законотворческом процессе. В частности, проектом отменяется норма о том, что хокимы (главы администраций) одновременно возглавляют Кенгаши (Советы) народных депутатов, отдельно усиливаются полномочия Кенгаша народных депутатов и хокимов. Кроме того, парламенту даются полномочия по обсуждению ежегодного национального доклада о противодействии коррупции.

В опубликованном проекте поправок в Основной закон Узбекистана предполагается продление срока президентских полномочий с пяти до семи лет.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе встречи 20 июня с членами конституционной комиссии по формированию предложений о внесении изменений в Основной закон предложил провести всенародный референдум по внесению изменений в Конституцию страны.

"Я думаю, что если мы проведем конституционную реформу через референдум, опираясь на мнение и поддержку наших граждан, то это будет волеизъявлением нашего народа - настоящая народная конституция", - заявил тогда Мирзиеев.

Ранее первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса (верхняя палата парламента Узбекистана) Садык Сафаев заявил журналистам, что внесение изменений в Конституцию республики позволит Мирзиееву вновь участвовать в выборах главы государства.

Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года на сессии Верховного Совета республики. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.

С инициативой совершенствовать Конституцию страны в декабре 2021 года выступил Мирзиеев. Ссылаясь на мнение общественности, он заявил о необходимости внести в Основной закон изменения, связанные с развитием института семьи и дальнейшего укрепления межнационального согласия в стране, с недопущением детского труда, защитой прав инвалидов и пожилых людей, проблемами экологии.

Узбекистан Шавкат Мирзиеев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 25 июня

США, Австралия, Япония, Новая Зеландия и Британия создали новый региональный механизм

ВОЗ насчитала более 900 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей

Стрельба с жертвами произошла в ночном клубе в Осло

Стрельба с жертвами произошла в ночном клубе в Осло

Палата представителей США одобрила закон об ужесточении контроля за оружием

Палата представителей США одобрила закон об ужесточении контроля за оружием

Минобороны РФ заявило о блокировке Лисичанска с юга российской группировкой "Центр"

Военные РФ заявили о разгроме украинских частей в "Горском котле"

Блинкен заявил, что США продолжат поставки вооружений Украине

Блинкен заявил, что США продолжат поставки вооружений Украине

В Тбилиси убит один из основателей инвесткомпании Silk Road Group

Верховный суд США отменил прецедентное решение, гарантировавшее право на аборт

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });