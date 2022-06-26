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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:57

Bloomberg сообщил о планах стран G7 объявить о помощи Киеву

Bloomberg сообщил о планах стран G7 объявить о помощи Киеву
Stefan Rousseau - Pool/Getty Images

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Лидеры стран G7 заявят о предоставлении финансовой, гуманитарной и военной поддержки Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на черновой вариант заявления этих стран с саммита в Баварии.

"Мы продолжим предоставлять финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине, а также поддерживать ее столько, сколько это потребуется", - приводит агентство выдержки из документа, поступившего в его расположение.

Bloomberg подчеркивает, что данная "формулировка важна, поскольку члены G7 обеспокоены затягиванием" украинского кризиса. При этом некоторые страны, включая Германию и Францию, "намекнули, что они могут быть более открыты для идеи о прекращении огня путем переговоров".

Как пишет агентство, в документе говорится, что лидеры G7 также рассматривают возможность использования доходов от пошлин для поддержки Украины.

Отмечается, что ранее в G7 обсудили, как координировать действия по борьбе с растущей инфляцией и предотвращению рецессии, а также способы сохранения "давления на Россию".

Саммит G7 проходит в Баварии 26-28 июня.

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