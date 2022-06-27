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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Франция призвала страны-производители нефти увеличить добычу

Франция призвала страны-производители нефти увеличить добычу
Фото: Daniel Acker/Bloomberg via Getty Images

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Франция обратилась с призывом к государствам-производителям нефти увеличить ее добычу на фоне продолжающегося роста цен, сообщили французские СМИ.

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"Нам необходимо, чтобы страны-производители добывали больше в исключительном порядке", - приводит в понедельник газета Le Parisien выдержки из заявления французской администрации, сделанного "на полях" встречи G7 в Германии.

Французская сторона также указала на возможность диверсификации источников поставок нефти за счет Ирана и Венесуэлы.

Издание отмечает, что это заявление прозвучало в момент, когда G7 обсуждает ужесточение санкций в отношении России и возможность установки потолка цен на мировом уровне на российскую нефть.

Франция нефть
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