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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:21

Япония выделит $200 млн на преодоление глобального продовольственного кризиса

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида, находящийся с визитом в Германии, где проходит саммит G7, пообещал выделить $200 млн на компенсацию глобальной продовольственной нестабильности, сообщает телеканал NHK.

Деньги, обещанные премьер-министром Японии, предназначены для помощи Украине, а также странам Ближнего Востока и Африки, которые сильно пострадали от резкого роста цен на продовольствие, передает телеканал.

Как отмечает NHK, продовольственная безопасность стала одной из основных тем, обсуждаемых на саммите лидеров G7.

Саммит G7 проходит 26-28 июня в Баварии.

Япония Украина G7
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