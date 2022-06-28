Космический корабль Cygnus покинул МКС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cygnus во вторник расстыковался с Международной космической станции (МКС) после четырех месяцев пребывания в ее составе, сообщило НАСА.

Механический манипулятор Canadarm2 отвел "грузовик" от стыковочного узла модуля Unity американского сегмента станции в 14:07 по Москве.

Грузовой корабль корпорации Northrop Grumman прибыл на МКС 21 февраля.

Cygnus доставил на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Планируется, что 29 июня аппарат после схождения с орбиты сгорит в верхних слоях атмосферы Земли. Со станции "грузовик" забрал с собой мусор и отходы.

Запуск корабля в феврале был осуществлен с помощью ракеты-носителя Antares с космодрома НАСА Уоллопс. Он размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Запуск был совершен в рамках коммерческого контракта НАСА с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

Это был уже 17-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.