Талибы отправили под домашний арест своих узбекских командиров из-за опасений мятежа

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Узбекские командиры движения Талибан (запрещено в РФ) находятся под домашним арестом из-за опасений организации мятежа в Афганистане, сообщает интернет газета Hasht-e Subh.

"В провинции Фарьяб талибы не разрешили одному из узбекских командиров Хаджи отправиться в хадж, он находится под домашним арестом. Местные источники сообщили газете во вторник, что разведывательная служба и министерство обороны талибов в течение месяца отслеживали все передвижения узбекских командиров Фарьяба", - говорится в сообщении.

Отмечается, что узбекские командиры талибов махдум Алам Раббани, Кари Салахуддин Аюби и командир Туфан находятся под домашним арестом из-за опасений, что могут поднять мятеж против пуштунских талибов.

Внутренние разногласия между командирами непуштунских и пуштунских талибов обострились на севере за последние два месяца.

Сегодня талибы официально объявили о подавлении мятежа хазарийского командира мавлави Махди в провинции Сари-Пуль уезда Балхаб.

"Губернатор провинции Сари-Пуль Мохаммад Якуб Абдул Рахман Ака сегодня посетил уезд Балхаб провинции, чтобы оценить ситуацию с безопасностью. Губернатор сообщил, что ряд мятежников, преследовавших людей в Балхабе, подавлены, безопасность восстановлена, люди живут в полной безопасности", - сообщило во вторник подконтрольное талибам агентство Bakhtar.

Между тем, сам мавлави Махди не признает поражение.

Вторжение талибов в Балхаб и публикация сообщений о жертвах среди гражданского населения вызвали международную реакцию. Amnesty International заявила, что обеспокоена казнями гражданских лиц в этом районе и что мир не должен игнорировать нарушение прав человека в Афганистане.

Спецдокладчик ООН Ричард Беннетт также выразил обеспокоенность бесчеловечными действиями талибов. В понедельник он написал в твиттере, что сообщения о незаконных убийствах, насильственном перемещении, уничтожении собственности и других нарушениях прав человека в районе Балхаб вызывают беспокойство.

По словам Беннетта, эти сообщения трудно проверить из-за отключения интернета и телекоммуникационных сетей. Однако он призвал стороны соблюдать международное гуманитарное право.