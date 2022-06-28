Запуск грузового корабля Cargo Dragon к МКС перенесен на 14 июля

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Запуск грузового космического корабля Cargo Dragon компании SpaceX с припасами и оборудованием на борту к Международной космической станции (МКС) перенесен с 11-го на 14 июля. Об этом сообщило во вторник Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA и SpaceX теперь планируют запуск 25-й миссии SpaceX по доставке коммерческих грузов на Международную космическую станцию на дату не ранее среды, 14 июля", - говорится в сообщении на сайте управления.

Причинами переноса, по данным американского космического ведомства, стали проводящиеся в данный момент специалистами инспекции, а также ремонт и замена компонентов корабля, которым нанесли физический ущерб пары монометилгидразина, обнаруженные в начале июня.

Также SpaceX решила заменить основные парашюты корабля для более детальной проверки.

Изначально запуск "грузовика" к станции с научными экспериментами, припасами и оборудованием для действующего экипажа станции планировали осуществить 10 июня.

Однако 7 июня специалисты NASA и SpaceX приняли решение отменить запуск корабля к станции из-за повышенной концентрации паров монометилгидразина в изолированной области системы двигателей малой тяги Draco, обнаруженной во время загрузки топлива и окислителя в баки космического корабля.

Впоследствии инженеры SpaceX выгрузили топливо из области, где была обнаружена повышенная концентрация химического вещества, и проинспектировали ее. В итоге они обнаружили, что источник проблемы – разъем впускного клапана двигателя малой тяги Draco.

Запуск корабля планируется осуществить с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с пускового комплекса 39А космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

С октября 2012 года по август 2021 года компания SpaceX осуществила 24 пуска грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем по снабжению МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике.