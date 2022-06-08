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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

В Запорожье надеются на проведение референдума о вхождении в состав РФ осенью

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Запорожская область Украины примет решения для скорейшего проведения референдума о вхождении в состав РФ, сообщил глава временной военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Евгений Балицкий.

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"Я очень хочу, чтобы референдум был. Желательно как можно быстрее, в начале осени - для того, чтобы мы стали полноценным российским регионом", - сказал Балицкий в среду в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Он сообщил, что более 500 жителей региона подали документы на ускоренное получение российского гражданства.

Украина Запорожская область Евгений Балицкий
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