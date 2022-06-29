Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Совет ЕС одобрил проект по выпуску с 2035 года автомобилей с нулевым выбросом CO2

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС по окружающей среде одобрил в минувшую ночь проект Еврокомиссии (ЕК) по сокращению до нуля выбросов CO2 от новых автомобилей, начиная с 2035 года.

"Это большой вызов для нашей автомобильной промышленности", - заявила председательствовавшая во вторник в Совете ЕС французский министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше.

Данное предложение согласовано 27 государствами-членами Евросоюза в рамках климатического плана "Fit for 55", который предусматривает, что сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году должно составить 55% по сравнению с 90-ми годами. К 2050-му году планируется прийти к климатической нейтральности.

"Теперь совет готов вести переговоры с Европейским парламентом о заключении пакета, тем самым ставя Европейский союз как никогда ранее в авангард борьбы с изменением климата", - сказала Панье-Рюнаше.

ЕК выдвинула в июле 2021 года предложение о прекращении с 2035 года продаж в ЕС автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Это предложение является одной из важных составляющих для достижения цели углеродного нейтралитета к 2050 году.

По просьбе ряда стран, в том числе Германии и Италии, Совет ЕС согласился на возможное допущение в будущем альтернативных технологий, как синтетическое топливо и версии гибридных перезаряжаемых двигателей при условии, если это будет продвигать к поставленной цели полного устранения выбросов автомобилями парниковых газов.

Теперь согласованные Советом ЕС меры предстоит обсуждать с Европейским парламентом, который также принял свое постановление по предложению ЕК.

ЕС ЕК Еврокомиссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Приговоренный в ДНР к смертной казни британец подал жалобу и будет просить о помиловании

Приговоренный в ДНР к смертной казни британец подал жалобу и будет просить о помиловании

Клишас поставил под вопрос суверенитет Норвегии над Шпицбергеном

Косачев сообщил об отказе Норвегии пропустить российские грузы на Шпицберген

Что случилось этой ночью: среда, 29 июня

ООН запросила $110 млн для помощи пострадавшим от землетрясения в Афганистане

ООН запросила $110 млн для помощи пострадавшим от землетрясения в Афганистане

Постпред Китая при ООН предостерёг от попыток создания аналога НАТО в Азии

Столтенберг назвал успешное движение Скандинавии в НАТО сигналом для России

Столтенберг назвал успешное движение Скандинавии в НАТО сигналом для России

Анкара поддержала вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Дипломатическое противостояние

Генконсульство Греции в Москве до 4 июля не будет оформлять визы

Белоруссия решила проводить выплаты по еврооблигациям в белорусских рублях

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });