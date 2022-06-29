Ученые обнаружили способность микробов в слюне человека разлагать пластик

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Ученые из Института науки и технологий Видьясиримедхи (VISTEC) и Университета Чулалонгкорн в Таиланде установили, что микробы в человеческой слюне вырабатывают фермент, который может разлагать полиэтилентерефталат (ПЭТ), сообщается на портале научной информации Phys.org.

"Исследователи обнаружили многообещающий фермент, гидролазу, в базе данных, содержащей образцы метагенома человека. Эта недавно открытая гидролаза работает лучше, чем многие другие известные бактериальные ПЭТ-гидролазы. Его можно получить с использованием биотехнологических методов и использовать для переработки пластика или для функционализации пластмасс", - говорится в сообщении.

Исследователи полагают, что, поскольку люди потребляют огромное количество пищи, упакованной с использованием ПЭТ, микробы в слюне или желудочно-кишечном тракте, возможно, эволюционировали для переваривания микропластика.

"Команда обнаружила новую гидролазу, которую они назвали MG8, во время поиска в общедоступной базе данных метагенома, содержащей образцы морской воды и человеческой слюны, и смогла определить вероятный источник фермента среди грамотрицательных бактерий, которые могут находиться в человеческой слюне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти бактерии похожи на штаммы, обнаруженные вблизи "Тихоокеанского мусорного вихря", которые также эволюционировали для производства ПЭТ-гидролаз.

Помимо перспектив переработки пластика, ученые предвидят и другое применение фермента MG8.

"Они обнаружили, что он не только может легко разлагать ПЭТ, но и, с небольшой модификацией, он также может очень эффективно связываться с ним. Чтобы достичь этого, они модифицировали последовательность белка, заменив природную аминокислоту (серин) в активном месте на искусственную аминокислоту DAP", - говорится в сообщении.

Модифицированный фермент немедленно прилипает к порошку ПЭТ, что может быть использовано, например, в медицинских устройствах.

В то же время, отмечают ученые, MG8, как и другие ПЭТ-гидролазы, все еще нуждается в некоторой доработке, поскольку не может разложить используемый в настоящее время ПЭТ-пластик с высокой кристалличностью.