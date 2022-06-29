В Латвии отработают на учениях ситуацию энергетического кризиса

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Министерство экономики Латвии совместно с операторами хранения и магистральной передачи газа AS Conexus Baltic Grid и газораспределения AS Gaso организуют учения, в ходе которых будет отрабатываться ситуация с объявлением в стране энергетического кризиса.

Как сообщила Gaso, в учениях, которые пройдут с 4 по 8 июля, примут участие потребители природного газа - юридические лица.

Планируется отработать обмен информацией между сторонами, участвующими в управлении кризисом, и возможные технические ограничения на поставку природного газа крупнейшим потребителям в потенциальной кризисной ситуации.

"Учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, мы должны быть не только теоретически, но и практически готовы ко всем сценариям, связанным с поставками природного газа. Поэтому учения будут моделировать ситуацию с возможным прекращением его подачи. Она будет включать не только риски для безопасной поставки газа, но и их влияние на энергоснабжающие компании, домохозяйства и связанных с ними пользователей, производителей продуктов питания, промышленные и другие предприятия", - приводятся в сообщении слова министра экономики Илзе Индриксоне.

"В случае энергетического кризиса жители относятся к числу защищенных пользователей, в то время как промышленные предприятия, предприятия энергоснабжения, производители продуктов питания и работающие в сельском хозяйстве должны учитывать, что им поставки газа могут быть ограничены", - уточнила председатель правления Gaso Илзе Петерсоне-Годмане.

"Несмотря на то, что сейчас делается все возможное для успешной подготовки к следующему отопительному сезону, необходимо также заранее подготовиться к сценариям кризисного управления в сфере поставок природного газа, уделяя особое внимание тому, как происходит обмен информацией между вовлеченными сторонами. Сейчас главная задача - усовершенствование системы кризисного управления, чтобы она могла обеспечить получение услуги всеми участниками рынка, которые заранее приобрели природный газ", - сказал в свою очередь председатель правления Conexus Улдис Барисс.

Во время учений предприятия получат от Gaso по электронной почте уведомление с просьбой сократить ежедневное потребление газа до установленной нормы. Им необходимо будет лишь подтвердить получение уведомления.

Дополнительной целью учений является оценка действующего регулирования - "Латвийского плана действий в чрезвычайных ситуациях для природного газа", утвержденного правительством в 2011 году "Порядка снабжения потребителей энергии и продажи топлива во время объявленного энергетического кризиса и в случае угрозы государству".

В 2017 году в соответствии с требованиями ЕС и поправками к закону Латвии об энергетике от газового концерна Latvijas gaze было отделено направление хранения и магистральной передачи газа (Conexus Baltic Grid), а функции распределения природного газа были переданы 100%-ной "дочке" (Gaso).