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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

Тарифы на газ в Латвии вырастут в июле до 90%

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Тарифы на природный газ для домашних хозяйств в Латвии с 1 июля 2022 года в зависимости от объема потребления вырастут в пределах от 65,6% до 89,9%, сообщает в пятницу агентство BNS со ссылкой на латвийскую газовую компанию Latvijas gaze.

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Во втором полугодии 2022 года для домохозяйств, которые используют природный газ только для приготовления пищи и потребляют 4 кубометра в месяц, плата за газ составит около 10,56 евро в месяц вместо прежних 7,67 евро. В свою очередь для домашних хозяйств, которые природный газ используют для отопления и потребляют в среднем 180 кубометров в месяц, плата увеличится со 148 евро до 278,15 евро в месяц.

В латвийской газовой компании ранее предупреждали, что решение запретить поставки российского газа в Латвию вызовет энергетический кризис и повлечет повышение цен для потребителей.

Народнохозяйственная комиссия парламента 6 апреля одобрила предложение о внесении в закон об энергетике запрета на поставки природного газа из России в Латвию

Латвия газ
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