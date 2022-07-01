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Минский аэропорт ввел 4-дневный режим работы и простой для персонала

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Национальный аэропорт "Минск" вынужден ввести режим простоя для сменного персонала и перевести административных работников на четырехдневную рабочую неделю из-за западных санкций, сообщил его гендиректор Вячеслав Хоронеко.

"Ввиду сложившейся экономической ситуации мы вынуждены были пойти на такие непопулярные меры, как введение простоя на предприятии для сменного персонала и переход на четырехдневную рабочую неделю для административных работников", - сказал Хоронеко, которого цитирует пресс-служба аэропорта.

По его словам, "снижение всех затрат позволяет нам "оставаться на плаву" в сложное для нас время, при этом обеспечивая бесперебойную работу аэропорта, высокий уровень авиационной безопасности и комфорта для наших пассажиров".

Комментируя влияние санкций, гендиректор также констатировал, что "мы сталкиваемся с трудностями в части поставки нового технологического оборудования и обслуживания уже имеющегося, есть некоторые вопросы с иностранным программным обеспечением".

"Все это подталкивает нас искать альтернативные пути решения возникших проблем - с начала 2022 года мы начали вести работу по поиску новых партнеров-поставщиков оборудования с возможностью его дальнейшего обслуживания", - сказал гендиректор. Аэропорт также рассчитывает, что белорусские производители могут заместить часть авиаоборудования, поставки которого запрещены в Белоруссию. В частности, "ведем переговоры с отечественным производителем химреагентов, аккумуляторных батарей, осветительных приборов и так далее", добавил Хоронеко.

Направления и авиакомпании

Он также констатировал резкое падение числа направлений авиарейсов. "К сожалению, в настоящее время полеты по многим направлениям нецелесообразны с экономической точки зрения из-за введенных санкций. На данный момент наиболее востребованными и загруженными являются регулярные рейсы авиакомпаний в Москву. Популярны такие направления, как Санкт-Петербург и Грузия", - сказал он.

В рамках чартерной программы сохранились авиарейсы в Турцию и Египет.

Гендиректор напомнил, что в середине июня авиакомпания "Победа" стала четвертым перевозчиком на регулярных маршрутах в/из аэропорта Минска. "Надеемся, в ближайшей перспективе авиакомпания "Победа" увеличит частоту выполнения полетов в Питер, а возможно, и расширит географию полетов через минский аэропорт", - отметил он.

По его словам, сейчас Белоруссия ведет переговоры о регулярных рейсах с иранским перевозчиком Mahan Air, который базируется в аэропорту Тегерана. "Проявила интерес к организации чартерных рейсов авиакомпания из Вьетнама, которая могла бы расширить для белорусских туристов возможности путешествий на популярные вьетнамские курорты", - добавил он.

Также ведется работа по открытию грузовых и пассажирских рейсов в Венесуэлу. "У них имеются авиакомпании, обладающие дальнемагистральными воздушными судами. Причем прорабатывается вариант выполнения пассажирского рейса из Минска в Венесуэлу с промежуточной посадкой на Кубе. Такой рейс мог бы увеличить туристический потенциал, связав Беларусь со странами Латинской Америки", - отметил гендиректор.

Санкции

В середине прошлого года из-за инцидента с самолетом RyanAir Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над своей территорией. Европейские перевозчики перестали использовать воздушное пространство Белоруссии. Авиакомпания "Белавиа" из-за санкций была вынуждена вернуть часть самолетов лизинговым компаниям и в два раза сократить авиапарк - до 15 самолетов.

В начале апреля Минторг США впервые включил семь самолетов Boeing-737, принадлежащих "Белавиа", в список авиасудов, обслуживание которых нарушает экспортный контроль США. Для предоставления любой формы обслуживания этих самолетов требуется разрешение BIS. В середине июня Минторг ужесточил санкции, на полгода лишив "Белавиа" права экспорта из США, реэкспорта или передачи товаров и услуг, подпадающих под действие экспортного контроля. Компаниям по всему миру теперь запрещено обслуживать, ремонтировать и иным образом использовать произведенные в США запчасти для обслуживания авиапарка "Белавиа".

Белоруссия Минск
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