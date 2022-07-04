Хакеры взломали аккаунты британской армии в Twitter и YouTube

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Аккаунты британской армии в Twitter и YouTube были взломаны, сообщает Bloomberg.

Агентство уточняет, что на канале британской армии на YouTube были размещены видеоролики с форума по биткойну, организованному Ark Investment Management LLC, с участием основателя Tesla Илона Маска. В твиттере появились появилась реклама NFT-токенов.

Позднее британская армия извинилась в твиттере за "временный перебой в публикациях", отметив, что ведется расследование инцидента.

Ark Investment не ответила Bloomberg на просьбу о комментарии.