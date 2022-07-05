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McDonald's временно приостановил работу заведений в Казахстане

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Сеть быстрого питания McDonald's в Казахстане временно приостановила работу по техническим причинам, сообщила компания во вторник.

"Рестораны McDonald's временно не работают по техническим причинам. Следите за нашими новостями, мы обязательно сообщим, когда рестораны возобновят свою работу. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении компании.

Сеть McDonald's в Казахстане, частично в России и Белоруссии принадлежит известному казахстанскому олигарху Кайрату Боранбаеву.

Боранбаев был арестован в середине марта 2022 года по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

55-летний Боранбаев - один из богатейших людей Казахстана, родственник первого президента страны Нурсултана Назарбаева: дочь Боранбаева была замужем за внуком Назарбаева Айсултаном.

McDonald's Казахстан
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