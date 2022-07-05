Противники талибов атаковали аэродром Баграм в Афганистане

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Аэродром Баграм, расположенный в 60 км севернее Кабула, атакован бойцами фронта освобождения Афганистана, противостоящего движению "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщило информационное агентство Aamaj News.

"Сегодня (5 июля) фронт опубликовал видеозаписи и информационное сообщение о том, что по аэродрому Баграм в провинции Парван нанесены ракетные удары, в результате шесть талибов были убиты, двое ранены", - говорится в сообщении.