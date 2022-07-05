Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:55

Противники талибов атаковали аэродром Баграм в Афганистане

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Аэродром Баграм, расположенный в 60 км севернее Кабула, атакован бойцами фронта освобождения Афганистана, противостоящего движению "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщило информационное агентство Aamaj News.

"Сегодня (5 июля) фронт опубликовал видеозаписи и информационное сообщение о том, что по аэродрому Баграм в провинции Парван нанесены ракетные удары, в результате шесть талибов были убиты, двое ранены", - говорится в сообщении.

Афганистан Баграм Талибан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Пандемия коронавируса

Франция из-за роста заболеваемости COVID-19 может ввести санитарные пропуска на границах

Франция из-за роста заболеваемости COVID-19 может ввести санитарные пропуска на границах

Два полицейских были ранены во время стрельбы в американской Филадельфии

Два полицейских были ранены во время стрельбы в американской Филадельфии

Что случилось этой ночью: вторник, 5 июля

Япония запретила импорт золота из РФ, а также оказание аудиторских и консалтинговых услуг

Япония выразила протест КНР из-за захода китайских кораблей в воды близ спорных островов

Япония выразила протест КНР из-за захода китайских кораблей в воды близ спорных островов

Задержан подозреваемый в стрельбе на параде в пригороде Чикаго

Полиция США назвала имя подозреваемого в стрельбе на параде в пригороде Чикаго

Полиция США назвала имя подозреваемого в стрельбе на параде в пригороде Чикаго

В пяти регионах Италии объявили режим ЧС из-за рекордной засухи

В пяти регионах Италии объявили режим ЧС из-за рекордной засухи

Не менее шести человек погибли в результате стрельбы в пригороде Чикаго

Британия внесла в санкционные списки по РФ шесть физлиц и один новостной сайт

Британия внесла в санкционные списки по РФ шесть физлиц и один новостной сайт
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });