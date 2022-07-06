Пентагон намерен использовать аэростаты для слежки за РФ и Китаем

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Надувные воздушные летательные аппараты разрабатываются Пентагоном как одно из средств для отслеживания и противодействия гиперзвуковому оружию России и Китая, сообщило издание Politico со ссылками на бюджетные документы американского Минобороны.

Газета отмечает, что за последние два года Пентагон потратил около $3,8 млн на проекты по созданию воздушных аппаратов и, согласно проекту бюджетных документов, планирует потратить на продолжение работ $27,1 млн в 2023 финансовом году.

Директор проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований США Том Карако считает, что аэростаты и другие аналогичные устройства, оборудованные солнечными батареями, которые могут находиться на высоте от 18 до 27 км, являются долгосрочными, многофункциональными и маневренными, пишет Politico.

Издание сообщает, что Пентагон уже в течение многих лет проводит испытания высотных аэростатов и беспилотных летательных аппаратов для сбора данных, обеспечения связи сухопутных войск и устранения проблем со спутниками. В частности, еще в 2019 году Пентагон запустил 25 аэростатов для отслеживания наркотрафика.

Газета обращает внимание, что аэростаты "могут дополнять работу, выполняемую традиционными самолетами и спутниками", при этом они могут быть построены и запущены с меньшими финансовыми и временными затратами.

"Например, стоимость запуска и эксплуатации аэростатов в течение недель или месяцев исчисляется сотнями тысяч долларов по сравнению с миллионами или десятками миллионов, необходимыми для запуска и эксплуатации самолетов или спутников", - говорится в статье.