Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

В ООН прогнозируют, что население Земли достигнет 8 млрд человек 15 ноября

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Население Земли достигнет 8 млрд человек 15 ноября 2022 года, в 2023 году Индия станет страной с самым большим населением в мире, говорится в докладе ООН World Population Prospects 2022, опубликованном 11 июля во Всемирный день народонаселения.

Генсек ООН Антониу Гуттериш, комментируя доклад, отметил, что к росту продолжительности жизни и сокращению детской и материнской смертности привели достижения в области здравоохранения.

В докладе отмечается, что сейчас наблюдается самый медленный рост мировой популяции с 1950-х годов. Во многих странах в последние десятилетия существенно снизилась рождаемость. По последним прогнозам ООН, население Земли будет составлять 8,5 млрд в 2030 году, 9,7 млрд в 2050 году, после чего достигнет пика на отметке в 10,4 млрд в 2080-е годы и будет сохраняться на этой отметке до 2100 года.

В ООН считают, что более половины прогнозируемого прироста населения будет сосредоточено в восьми странах: ДР Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Танзании и на Филиппинах.

ООН Антониу Гуттериш Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 11 июля

Президент Бразилии заявил о договоренности на поставки дизеля из РФ

Президент Бразилии заявил о договоренности на поставки дизеля из РФ

Ринат Ахметов передаст медиабизнес на Украине государству

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Экс-главу F1 Экклстоуна обвинили в мошенничестве на сумму 400 млн фунтов

В ЕК не нашли противоречий санкциям в возврате турбин "Северного потока"

В ЕК не нашли противоречий санкциям в возврате турбин "Северного потока"

Понедельник стал самым жарким днем лета в Москве

Понедельник стал самым жарким днем лета в Москве

Ограничения транзита через Литву затронули 15% всего грузопотока в Калининград

Туроператоры заверили россиян в безопасности отдыха на Шри-Ланке

Взрывчатка найдена на пути машины главы временной администрации Херсонской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });