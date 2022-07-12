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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Минобороны Молдавии опровергло информацию о вывозе с Украины военных вертолетов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Минобороны Молдавии сообщило, что доставленные с территории Украины в аэропорт на севере страны вертолеты не являются военными.

Ранее, депутат от Партии социалистов Александр Нестеровский и некоторые telegram-каналы распространяли видео с двумя фурами, которые якобы везут "военные вертолеты" в Маркулештский аэропорт на севере Молдавии. Депутаты-социалисты настаивают на том, что технику везли с Украины.

В министерстве обороны подтвердили, что везут вертолеты, но не военные, а гражданские. А администратор аэропорта в Маркулештах Николай Кликич заявил местным журналистам в понедельник вечером, что речь идет о гражданских вертолетах, предназначенных для тушения пожаров.

"Информация о том, что в Маркулешты завезли боевые вертолеты, - это фейк. Эти вертолеты исключительно гражданские и предназначены для тушения пожаров. Их вывезли с территории Украины. (...) Летать они не могут, так как у них отсутствует летная годность. Поэтому их привезли разобранными на машинах", - рассказал Кликич журналистам.

При этом, он не уточнил, что будет дальше с вертолетами и для чего их привезли в Молдавию.

Ранее Молдавия отказалась предоставить Украине шесть самолетов "МиГ-29", которые остались у республики со времен СССР. Кишинев мотивировал это тем, что Молдавия соблюдает нейтралитет, а самолеты непригодны для полетов.

Молдавия Украина
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