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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:57

Совет ЕС и Европарламент согласовали цели цифровизации для Евросоюза до 2030 года

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Совет ЕС и Европарламент объявили в четверг о достижении предварительного соглашения по политической программе до 2030 года "Путь к цифровому десятилетию".

"Эта программа будет способствовать созданию современного, конкурентоспособного, цифрового, процветающего и образованного общества, а также обеспечению целенаправленной цифровой трансформации. Это ускорит развитие промышленности ЕС, модернизирует государственный сектор и облегчит жизнь граждан", - заявил вице-премьер по цифровизации председательствующей в Совете ЕС Чехии Иван Бартош.

По его словам, цифровая компетенция и улучшенная инфраструктура необходимы для безопасности и устойчивости европейского общества.

Как сообщается в коммюнике Совета ЕС, достигнутое соглашение направлено "на укрепление цифрового лидерства Европейского союза путем продвижения инклюзивной и устойчивой цифровой политики, которая служит гражданам и бизнесу".

Для этого в программе изложены конкретные цели, которых ЕС стремится достичь к концу десятилетия, в области цифровой компетенции, безопасных и устойчивых цифровых инфраструктур, цифровой трансформации бизнеса и цифровизации государственных услуг.

Программа, сообщает Совет ЕС, "вводит новую форму управления, основанную на сотрудничестве между государствами-членами и Еврокомиссией, чтобы гарантировать, что союз достигает своих целей совместно".

ЕС Европарламент
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