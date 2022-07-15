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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

ЕС выделит 433 млн евро трем странам на поддержку беженцев с Украины

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Для компенсации расходов на поддержку украинских беженцев Бельгия, Италия и Люксембург получат из общих фондов ЕС дополнительно 433,79 млн евро, сообщила в пятницу Еврокомиссия (ЕК).

"Эти средства выделяются в рамках плана REACT-EU для поддержки людей, спасающихся от агрессии России против Украины, в области трудоустройства и здравоохранения", - уточняется в пресс-релизе ЕК.

Принятый странами ЕС в ответ на пандемию COVID-19 совместный план восстановления REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territory of Europe) – это одна из крупнейших программ в рамках более широкой программы Next Generation EU на сумму 50,6 млрд евро. Весной этого года, чтобы поддержать государства-члены ЕС, которые принимают и размещают беженцев с Украины, ЕК предложила увеличить объем его предварительного финансирования еще на 3,4 млрд евро.

Предоставляемые Бельгии из Европейского социального фонда (ESF) 33,4 млн евро пойдут на усиление системы организации, консультирования и поддержки в трудоустройстве. Цель состоит в том, чтобы интегрировать в рынок труда беженцев из Украины и тех местных, что потеряли работу в результате этого кризиса или пандемии COVID-19. Особое внимание уделяется развитию цифровых навыков.

В Люксембурге Фонд помощи обездоленным получит 390 тысяч евро для увеличения продовольственной помощи нуждающимся. Это позволит властям Великого герцогства реагировать не только на текущие нужды малообеспеченных домохозяйств, но и новые потребности, вызванные социальными последствиями кризиса и пандемии.

В Италии 136 млн евро будут добавлены к оперативной программе "Управление и институциональный потенциал". Они помогут снизить нагрузку на систему здравоохранения страны, увеличить наем новых работников общественного здравоохранения и покрыть расходы на дополнительные часы, отработанные медицинским персоналом во время пандемии. 264 млн евро пойдут на закупку доз вакцин.

ЕС Украина
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