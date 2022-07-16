Жертвами крушения военного вертолета в Мексике стали 14 человек

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Вертолет военно-морских сил Мексики Black Hawk разбился в северном мексиканском штате Синалоа, 14 человек погибли, сообщили СМИ со ссылками на ВМС страны.

Всего на борту вертолета находились 15 человек, один из них выжил, ему оказывается медицинская помощь, говорится в сообщении.

Начато расследование причин и обстоятельств катастрофы.

В сообщении ВМС подчеркивается, что авария не связана с арестом наркобарона Рафаэля Каро Кинтеро 15 июля в той же провинции.

Мексиканские ВМС заявили, что захватили Кинтеро, осужденного за убийство американского агента по борьбе с наркотиками в 1985 году и скрывшегося после выхода на свободу. Арест наркобарона называется в сообщении ВМС как "результат крупной победы мексиканских и американских правоохранительных органов".

СМИ ссылаются на мексиканского чиновника, который заявил, что Кинтеро был арестован под давлением со стороны Соединенных Штатов.