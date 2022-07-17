СМИ сообщили о предстоящей встрече Путина в Тегеране с президентами Турции и Ирана

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в ходе визита в Тегеран на следующей неделе встретится с главами государств-участников "астанинского формата" по Сирии, в том числе проведет с ними двусторонние встречи, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

"На следующей неделе в Тегеране встретятся президенты России, Турции и Ирана. Обсуждать планируют сирийское урегулирование, но отдельно пройдут и двусторонние встречи лидеров. Очевидно, что есть масса острейших, крайне важных вопросов для обсуждения", - говорится в программе.

Владимир Путин, как ожидается, посетит Тегеран 19 июля.