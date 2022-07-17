Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

СМИ сообщили о предстоящей встрече Путина в Тегеране с президентами Турции и Ирана

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в ходе визита в Тегеран на следующей неделе встретится с главами государств-участников "астанинского формата" по Сирии, в том числе проведет с ними двусторонние встречи, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

"На следующей неделе в Тегеране встретятся президенты России, Турции и Ирана. Обсуждать планируют сирийское урегулирование, но отдельно пройдут и двусторонние встречи лидеров. Очевидно, что есть масса острейших, крайне важных вопросов для обсуждения", - говорится в программе.

Владимир Путин, как ожидается, посетит Тегеран 19 июля.

Владимир Путин Иран Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мэры 110 городов Италии, лидеры профсоюзов и бизнес-ассоциаций призвали Драги остаться

Мэры 110 городов Италии, лидеры профсоюзов и бизнес-ассоциаций призвали Драги остаться

В Европе тысячам человек пришлось эвакуироваться из-за лесных пожаров

В Европе тысячам человек пришлось эвакуироваться из-за лесных пожаров
Военная операция на Украине

Военные РФ уничтожили установку РСЗО HIMARS в ДНР и склад ракет Harpoon в Одессе

Все члены экипажа погибли при крушении украинского грузового самолета в Греции

Все члены экипажа погибли при крушении украинского грузового самолета в Греции

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 июля

Кандидат в британские премьеры будет продолжать поддерживать Киев в случае своего избрания

Кандидат в британские премьеры будет продолжать поддерживать Киев в случае своего избрания

Украинский грузовой самолет разбился в Греции

Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили об ударе по городу Алчевск из HIMARS

Что произошло за день: суббота, 16 июля

В 38 департаментах Франции объявили "оранжевую" степень погодной опасности

В 38 департаментах Франции объявили "оранжевую" степень погодной опасности
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });