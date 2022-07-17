Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Восемь обстрелов со стороны боевиков зафиксированы в Идлибской зоне деэскалации

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Сирии за сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов со стороны боевиков, сообщил на брифинге в воскресенье заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике капитан 1 ранга Евгений Герасимов.

"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 8 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ)", - сказал Герасимов.

По его словам, в провинции Алеппо было 5 обстрелов, в Идлиб - 2 обстрела, в провинции Латакия - 1 обстрел.

"Осуществляя минометные обстрелы позиций правительственных сил и подконтрольных ВС САР населенных пунктов, боевики используют для передвижения автомобили с медицинской символикой и машины псевдогуманитарной организации "Белые каски", - добавил Герасимов.

Сирия Идлиб
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Саперы ищут взрывное устройство в доме первого президента Армении Тер-Петросяна

Что произошло за день: воскресенье, 17 июля

Житель Миссури умер после заражения амёбой-мозгоедом

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 53 новых интернет-спутника Starlink

Хорватия отказала президенту Сербии в визите на место бывшего концлагеря Ясеновац

Хорватия отказала президенту Сербии в визите на место бывшего концлагеря Ясеновац

Мэры 110 городов Италии, лидеры профсоюзов и бизнес-ассоциаций призвали Драги остаться

Мэры 110 городов Италии, лидеры профсоюзов и бизнес-ассоциаций призвали Драги остаться

В Европе тысячам человек пришлось эвакуироваться из-за лесных пожаров

В Европе тысячам человек пришлось эвакуироваться из-за лесных пожаров
Военная операция на Украине

Военные РФ уничтожили установку РСЗО HIMARS в ДНР и склад ракет Harpoon в Одессе

Все члены экипажа погибли при крушении украинского грузового самолета в Греции

Все члены экипажа погибли при крушении украинского грузового самолета в Греции

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });