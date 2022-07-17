Восемь обстрелов со стороны боевиков зафиксированы в Идлибской зоне деэскалации

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В Сирии за сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов со стороны боевиков, сообщил на брифинге в воскресенье заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике капитан 1 ранга Евгений Герасимов.

"За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 8 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ)", - сказал Герасимов.

По его словам, в провинции Алеппо было 5 обстрелов, в Идлиб - 2 обстрела, в провинции Латакия - 1 обстрел.

"Осуществляя минометные обстрелы позиций правительственных сил и подконтрольных ВС САР населенных пунктов, боевики используют для передвижения автомобили с медицинской символикой и машины псевдогуманитарной организации "Белые каски", - добавил Герасимов.