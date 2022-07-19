"Газпром" и иранская NIOC подписали меморандум по газовым и нефтяным проектам

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Зампред "Газпрома" Виталий Маркелов и глава иранской национальной нефтяной корпорации (NIOC) Мохсен Хойстемер подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между компаниями, пишет иранское агентство Shana.

Проекты, стоимость которых оценивается в $40 млрд, включают разработку газовых месторождений Киш и Северный Парс, повышение давления на месторождении Южный Парс, разработку шести нефтяных месторождений, завершение проектов СПГ, свопы по газу и продуктам переработки, строительство экспортных газопроводов и другое научно-техническое сотрудничество.