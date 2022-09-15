NIOC готова привлечь "Газпром", "Роснефть" и "Татнефть" к разработке месторождений в Иране

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - National Iranian Oil Company (NIOC) готова привлечь "Газпром", "Роснефть" и "Татнефть" к разработке месторождений в Иране, сообщил глава NIOC Мохсен Ходжастемехр на пленарном заседании Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2022).

"В последние годы в Иране "Газпромом", "Роснефтью", "Татнефтью" и другими российскими компаниями были проведены исследования по разработке целого ряда газовых и нефтяных месторождений. NIOC должна на основании результатов проведенных исследований в сжатые сроки провести предметные переговоры и заключить контракты на разработку этих месторождений", - сказал он.

Также Ходжастемехр затронул тему сотрудничества в рамках подписанного с "Газпромом" в июле меморандума о взаимопонимании в области разработки газовых и нефтяных месторождений, развития инфраструктуры и объектов СПГ и технологического сотрудничества.

"В настоящее время сотрудничество в рамках данного соглашения уже динамично развивается. В данном документе рассматривается именно разработка двух месторождений - Северный Барс и Киш. При условии их полной реализации мощность газодобычи Ирана будет увеличена более чем на 200 млн кубометров в сутки. В результате своповые и экспортные мощности обеих компаний значительно увеличатся", - сказал глава NIOC.

Ходжастемехр сказал также о планах развития нефтегазовой отрасли Ирана.

"Программа разработки нефтегазовых месторождений Исламской Республики Иран в течение следующих восьми лет требует инвестиций в размере $160 млрд, из которых $70 млрд будут направлены на сектор разработки газа. Также в Исламской Республике Иран имеется 19 газоперерабатывающих заводов, способных перерабатывать более 1 млрд кубометров газа в сутки. И в течение восьми следующих лет мы планируем увеличить эту мощность более чем на 50%", - сказал он.

National Iranian Oil Company (NIOC) - 100-процентное дочернее предприятие министерства нефти Ирана. Занимается геологоразведкой, добычей, транспортировкой и экспортом нефти, а также геологоразведкой и добычей природного газа.