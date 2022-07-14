В ЕС обсуждают возможность снятия санкций с некоторых физлиц из РФ

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Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В Евросоюзе обсуждают возможность снятия санкций с некоторых российских физических лиц, поскольку юристы альянса пришли к выводу, что меры против них могли быть введены на неубедительных основаниях, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"Европейский союз ведет обсуждения по поводу снятия санкций, которые ввели против некоторых российских лиц (...), в связи с тем, что юристы союза выяснили, что санкции могли применить на недостаточных основаниях", - пишет агентство.

Иски из-за санкций

По данным источников, примерно 30 физических лиц подали в суд на ЕС с просьбой вывести их из санкционных списков. Около 10 человек при этом обратились с аналогичным требованием напрямую к Евросоюзу. Всего в связи с санкциями ЕС в суды подан 41 иск.

Собеседники агентства сообщили, что сотрудники юридической службы ЕС на встрече в среду заявили постпредам альянса, что некоторые эти запросы являются обоснованными.

"Информация, предоставленная лицами, находящимися под санкциями, указывает на то, что доказательства, послужившие основанием для санкций, были либо слабыми, либо устаревшими, либо ошибочными", - информирует Bloomberg.

Кто добивается отмены

Согласно документу, поступившему в распоряжение агентства, среди лиц, обратившихся к ЕС с просьбой снять с них санкции, - основатель международной химической компании "Еврохим" Андрей Мельниченко и его супруга Александра. По их мнению, их характеристика в санкционном списке является ошибочной, "в том числе утверждения о том, что они тесно связаны с российским руководством".

Знакомые с ситуацией источники сообщили, что попавшие в этом году под санкции ЕС российские бизнесмены Алексей Мордашов и Алишер Усманов также обратились к блоку с просьбой пересмотреть решение.

Отмечается, что для снятия санкций с отдельных лиц требуется поддержка государств-членов ЕС.

Новый пакет санкций

При этом, отмечает агентство, в ЕС планируют предложить включить в санкционные списки еще около 50 российских физлиц и структур в рамках нового пакета мер в отношении России, который, как ожидается, могут принять уже на следующей неделе.

Ранее портал Euractiv - ресурс, близкий к институтам ЕС - со ссылкой на дипломатов ЕС сообщил, что Евросоюз собирается в течение недели огласить и одобрить новый пакет санкций против РФ. Он, как отмечается, может включить запрет на импорт золота из России. По данным дипломатов, постпреды ЕС 14 и 15 июля проведут встречи по подготовке к введению санкций. Источники отметили, что, вероятно, их могут одобрить к середине следующей недели.

Некоторые собеседники Euractiv сообщили, что новые санкции будут предусматривать расширение списка товаров двойного назначения, запрещенных к экспорту в Россию. Кроме того, в санкционные списки собираются включить больше физических и юридических лиц, связанных с руководством РФ.