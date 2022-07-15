Еврокомиссия подтвердила планы запретить импорт золота из РФ

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Предложения Еврокомиссии по новым санкциям против России предусматривают запрет на импорт российского золота, усиление ограничений на экспорт товаров двойного назначения и на передачу передовых технологий, сообщается в заявлении ЕК.

"Сегодняшний санкционный пакет предусматривает новый запрет на импорт российского золота. Также мы хотим усилить контроль над экспортом товаров двойного назначения и высоких технологий", - говорится в нем.

Также, по данным ЕК, в предложенном ею пакете санкций "мы вновь подчеркиваем, что ограничительные меры ЕС никак не нацелены на торговлю продукцией АПК между третьими странами и Россией". "Кроме того, текст уточняет цели некоторых уже действующих финансовых и экономических санкций", - отмечается в заявлении.

"Наконец, предлагаем продлить уже действующие санкции ЕС на шесть месяцев: до следующего планового их пересмотра в конце января 2023 года", - сообщает ЕК.

Ранее в пятницу в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС, знакомя журналистов с повесткой предстоящего 18 июля Совета ЕС по иностранным делам, заявил: "Будет дискуссия по санкциям. Мы готовим ряд мер".

Он сообщил представителям СМИ, что в пятницу Еврокомиссия проинформирует их о "различных направлениях работы по санкциям, которыми мы занимаемся".

По его словам, это не другой пакет санкций как таковой. Речь о том, чтобы поддерживать действующие санкции, улучшать их, совершенствовать. Будут добавлены некоторые меры к существующим, но "мы скорее говорим об улучшении, консолидации наших предыдущих пакетов санкций", уточнил функционер ЕС.

Собеседник журналистов также подтвердил, что в ходе дискуссии члены совета будут обсуждать предложение о запрете российского экспорта золота.

Ранее о планах властей Евросоюза ввести запрет на импорт золота из России сообщали близкий к институтам ЕС портал Euractiv и агентство Bloomberg.