Желающие попасть во Францию британцы встали в многокилометровых пробках

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Ситуация с многокилометровыми пробками на юго-востоке Великобритании несколько улучшилась, но британцы по-прежнему вынуждены проводить до четырех часов в пробках, чтобы пересечь Ла-Манш и добраться до Франции, сообщают британские СМИ.

По информации СМИ, британцев, направляющихся в порт Дувр и терминал тоннеля под Ла-Маншем в Фолкстоне, предупреждают о сложной ситуации на дорогах, хотя "красные участки" остались только в нескольких местах.

Днем ранее в некоторых случаях, чтобы пересечь Ла-Манш, приходилось стоять в пробках по десять часов. Ожидается, что к воскресенью ситуация улучшится и пробки значительно сократятся.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в субботу заявила, что провела переговоры со своей французской коллегой Катрин Колонна о "чрезвычайно неприятных задержках в порту Дувр и на терминале Евротоннеля в Фолкстоне". Трасс указала своей коллеге, что "французские власти не разместили достаточное число персонала на границе", и призвала незамедлительно предпринять действия для исправления ситуации.

В МИД Франции со своей стороны ранее заявляли, что "Франция не несет ответственности за последствия Brexit" и "пытается облегчить движение как можно скорее".

Глава порта Дувра Дуг Баннистер ранее рассказал телеканалу Sky News, что причиной пробок является французский иммиграционный контроль.