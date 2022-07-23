Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:57

Желающие попасть во Францию британцы встали в многокилометровых пробках

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Ситуация с многокилометровыми пробками на юго-востоке Великобритании несколько улучшилась, но британцы по-прежнему вынуждены проводить до четырех часов в пробках, чтобы пересечь Ла-Манш и добраться до Франции, сообщают британские СМИ.

По информации СМИ, британцев, направляющихся в порт Дувр и терминал тоннеля под Ла-Маншем в Фолкстоне, предупреждают о сложной ситуации на дорогах, хотя "красные участки" остались только в нескольких местах.

Днем ранее в некоторых случаях, чтобы пересечь Ла-Манш, приходилось стоять в пробках по десять часов. Ожидается, что к воскресенью ситуация улучшится и пробки значительно сократятся.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в субботу заявила, что провела переговоры со своей французской коллегой Катрин Колонна о "чрезвычайно неприятных задержках в порту Дувр и на терминале Евротоннеля в Фолкстоне". Трасс указала своей коллеге, что "французские власти не разместили достаточное число персонала на границе", и призвала незамедлительно предпринять действия для исправления ситуации.

В МИД Франции со своей стороны ранее заявляли, что "Франция не несет ответственности за последствия Brexit" и "пытается облегчить движение как можно скорее".

Глава порта Дувра Дуг Баннистер ранее рассказал телеканалу Sky News, что причиной пробок является французский иммиграционный контроль.

Великобритания Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Британские самолеты-разведчики стали втрое чаще летать у границ РФ

Пандемия коронавируса

Заболевшему COVID-19 Байдену стало лучше

ВОЗ признала распространение оспы обезьян среди людей ЧС в здравоохранении

ВОЗ признала распространение оспы обезьян среди людей ЧС в здравоохранении
Военная операция на Украине

Военные РФ заявили об ударах по 12 пунктам управления ВСУ и четырем складам с оружием

Число случаев COVID-19 в мире превысило 569 млн

Число случаев COVID-19 в мире превысило 569 млн

Что случилось этой ночью: суббота, 23 июля

Министр обороны Турции заявил об отсутствии необходимости разминирования украинских портов

В США два пилота погибли в результате крушения вертолета при тушении лесного пожара

В США два пилота погибли в результате крушения вертолета при тушении лесного пожара

Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $270 млн

Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $270 млн

Литовские железные дороги в пятницу возобновят транзит в Калининград

Литовские железные дороги в пятницу возобновят транзит в Калининград
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });