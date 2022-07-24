Ракета компании SpaceX стартовала на орбиту с пятой за месяц группой спутников Starlink

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье стартовала на орбиту с очередной партией из 53 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен с базы со стартового комплекса 39А Космического центра NASA имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 09:38 по времени Восточного побережья США (16:38 по Москве).

Примерно через 15,5 минут после запуска 53 спутника отделятся от второй ступени ракеты на низкой околоземной орбите (340 км). После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой около 540 км.

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая используется для запусков уже в восьмой раз, совершила успешную управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находится в Атлантике в 650 километрах от космодрома.

Кроме того, специальное спасательное судно SpaceX должно будет выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Это будет уже 54-й по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и пятый - в нынешнем месяце.

Интернет-спутники весом 290 кг каждый войдут в состав орбитальной группировки SpaceX.

Ранее SpaceX запустила 2904 интернет-спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Около 2,6 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

На данный момент компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Как сообщил основатель SpaceX Илон Маск, интернет сеть Starlink уже доступна пользователям в 36 страх мира, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.