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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:40

Китай осуществил первый запуск твердотопливной ракеты "Лицзянь-1"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Твердотопливная ракета-носитель "Лицзянь-1" совершила свой первый полет, в ходе которого вывела на орбиту шесть спутников для апробации различных технологий, сообщила в среду Китайская академия наук.

"27 июля 2022 года, в 12:12 по Пекинскому времени (07:12 по Москве - ИФ), ракета-носитель, разработанная институтом механики Китайской академии наук, успешно стартовала с космодрома Цзюцюань. (...) На намеченную орбиту были успешно выведены шесть спутников, первая миссия ракеты "Лицзянь-1" признана полностью успешной", - говорится в сообщении академии.

По данным академии, на орбиту отправились спутники для испытания новых космических технологий, в том числе технологии зондирования атмосферы. Выведенные аппараты были также разработаны Китайской академией наук.

Четырехступенчатая ракета-носитель "Лицзянь-1" является самой габаритной твердотопливной ракетой Китая. Она способна выводить полезную нагрузку массой около 1500 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров.

Китай Лицзянь-1
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