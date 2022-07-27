ЕК объявила об исключениях из правил аграрной политики ЕС ради роста производства зерновых

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила, что по просьбе государств-членов ЕС утвердила в среду "временные краткосрочные" исключения из правил чередования посадок сельскохозяйственных культур (севооборота) и частичного поддержания на пашнях непродуктивной растительности.

"Эта мера, масштабы которой будут зависеть от выбора, сделанного государствами-членами и фермерами, позволит максимально увеличить мощности ЕС по производству продовольственного зерна", - говорится в коммюнике ЕК.

В документе отмечается, что "мировая продовольственная система столкнулась с серьезными рисками и неопределенностями", которые в ЕС связывают, в том числе, с российской спецоперацией на Украине.

В ЕК подчеркнули, что данная мера временная: она ограничится как сельскохозяйственным сезоном 2023 года, так и тем, что строго необходимо в краткосрочном порядке для решения проблем глобальной продовольственной безопасности, возникающих. Культур, обычно выращиваемых для корма животным (кукурузы и сои), принятое решение не касается.

Временный характер исключений в Брюсселе объясняют тем, что интересы долгосрочного устойчивого функционирования сектора, сохранение высокого потенциала производительности и качества почв, а также улучшение биоразнообразия в сельских хозяйствах не совпадают с практикой высаживания на полях лишь одного типа культуры. При этом ЕК "остается решительно настроенной достичь целей "зеленого курса" ЕС.

"Долгосрочная устойчивость нашей продовольственной системы имеет основополагающее значение для обеспечения нашей продовольственной безопасности", - добавили в ЕК.