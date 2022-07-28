Еврокомиссия предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в четверг о поправках в свое предложение по TEN-T (трансъевропейской транспортной сети), предусматривающих продление четырех транспортных коридоров ЕС на территории Украины и Молдавии с учетом последствий российской спецоперации; ЕК также предложила удалить РФ с карт TEN-T.

"За счет продления четырех европейских транспортных коридоров на территории Украины и Молдавии, включая порты Мариуполь и Одесса, сегодняшнее предложение поможет улучшить транспортное сообщение этих двух стран с ЕС, способствуя экономическому обмену и улучшая связи в интересах людей и бизнеса. Эти коридоры также станут ключевым приоритетом при восстановлении транспортной инфраструктуры Украины после окончания войны", - заявила член ЕК по транспорту Адина Вэлян.

Она добавила, что усилия Брюсселя по содействию экспорту зерна с Украины по "дорогам солидарности" также продемонстрировали "важность функциональной совместимости в транспортной системе".

Как объясняют в ЕК, спецоперация РФ на Украине "изменила геополитический ландшафт, подчеркнув уязвимость ЕС перед непредвиденными событиями за пределами союза".

"Основные воздействия на глобальные рынки, такие как глобальная продовольственная безопасность, подчеркнули, что внутренний рынок союза и транспортную сеть нельзя рассматривать изолированно, когда речь идет о союзной политике. Сейчас как никогда необходимы более тесные связи с соседними странами-партнерами ЕС", - говорится в коммюнике Еврокомиссии, опубликованном в Брюсселе.

В документе указывается, что "сотрудничество с Россией и Белоруссией в области транспорта больше не считается приемлемым и более не отвечает интересам ЕС". Таким образом, предложено "удалить Россию и Белоруссию с карт TEN-T".

В предложении ЕК также рассматривается разная ширина колеи железнодорожных путей на Украине и в ЕС.

"Эта разница является огромным препятствием для взаимодействия. Предложение включает меры по переводу железнодорожных линий, когда это экономически оправдано, на ширину колеи европейского стандарта. Это также относится к нестандартной ширине колеи в пределах ЕС", - отмечается в сообщении ЕК. В нем сказано, что "трудности на границе с Украиной показали, насколько эта несовместимость делает уязвимой железнодорожную сеть на территории ЕС".

Обновленное предложение Еврокомиссии по TEN-T теперь станет предметом продолжающихся переговоров с Европейским парламентом и Советом ЕС по пересмотру трансъевропейской транспортной сети.

TEN-T - выдвинутая в 2014 году стратегия транспортной политики ЕС, направленная на соединение стран Евросоюза и его европейских партнеров с запада на восток и с севера на юг сетью автодорог, железных дорог, аэропортов и водных инфраструктур.