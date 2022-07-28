Украина к августу закачает в подземные хранилища около 11,8 млрд куб. м газа

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Украина войдет в август с запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) около 11,8 млрд куб м, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Сейчас у нас в подземках 11,7 млрд куб. м газа, среднесуточно мы приблизительно закачиваем 34-35 млн кубов, таким образом, на 1 августа мы выйдем на уровень около 11,8 млрд куб. м газа", - сказал он СМИ.

По словам Витренко, помимо закачки газа внутренней добычи компания также импортирует и переводит в хранилища приобретаемый на рынках ЕС газ, который поступает в страну через Венгрию, Словакию и Польшу.

Как сообщалось, Украина по состоянию на середину июля располагала в ПХГ 11,3 млрд куб. м природного газа. Перед "Нафтогазом" поставлена задача накопить в ПХГ 19 млрд куб. м к началу отопительного сезона 2022/2023 годов.

В то же время глава "Нафтогаза" Витренко считает, что стране хватит и 15 млрд куб. м газа запасов, поскольку потребление в стране значительно снизилось.

Он также сообщил, что "Укргазвыдобування" стабилизировала добычу газа. "Сейчас мы уже начинаем стабилизировать добычу, у нас снизились темпы падения. В идеальном варианте мы сможем стабилизировать добычу до конца этого года и уже в следующем году увеличивать", - сказал Витренко.

По словам главы "Нафтогаза", ожидаемый рост добычи связан с началом реализации программы горизонтального бурения.

Как сообщалось, по оценкам руководства НАК, примерно 94% суточной добычи газа группы находятся под высоким риском прекращения.

"Укргазвыдобування" в 2021 году сократило валовую добычу природного газа на 3,7% к уровню 2020 года – до 13,666 млрд куб. м, товарного газа – на 3,6%, до 12 млрд 932,5 млн куб. м. При этом добыча жидких углеводородов снизилась на 3,7% – до 614,5 тыс. тонн.

В прошлом году компания пробурила и подключила к наземной инфраструктуре 50 новых скважин, провела 243 капремонта скважин, осуществила 609 колтюбинговых операций, 105 операций ГРП, 11 операций по бурению боковых стволов, оборудовала системой механизированной добычи 77 скважин.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 100% акций "Укргазвыдобування".