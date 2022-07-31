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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Блинкен и министр обороны Израиля обсудили вопросы безопасности

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU -Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Минобороны Израиля Бени Ганц в ходе телефонного разговора обсудили вопросы, касающиеся обеспечения безопасности, и, в частности, иранскую угрозу, сообщил американский госдепартамент.

"Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен провел беседу с министром обороны Израиля Бени Ганцем, чтобы обсудить ряд общих вызовов безопасности, включая угрозы, исходящие от Ирана", - говорится в сообщении.

В ходе беседы были также затронуты вопросы "поддержки США безопасности Израиля".

Блинкен подтвердил, что Вашингтон убежден в том, что "израильтяне и палестинцы заслуживают равных мер безопасности, свободы и демократии". Он подчеркнул необходимость привлечения к ответственности виновных в убийстве американки, журналистки телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле, отметили в госдепе.

Как сообщалось, в мае текущего года Абу Акле была ранена в голову во время перестрелки между израильскими силами безопасности и палестинцами на Западном берегу реки Иордан.

По сообщениям ближневосточных СМИ, 51-летняя журналистка, занимавшаяся освещением конфликта на Ближнем Востоке на протяжении нескольких десятилетий, скончалась в больнице, куда была доставлена после ранения.

Энтони Блинкен Бени Ганц
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