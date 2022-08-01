Блинкен призвал руководство Йемена добиваться продления режима перемирия в стране

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен считает необходимым продлить режим перемирия в Йемене.

В беседе с главой Президентского руководящего Совета (ПРС) Йемена Рашадом аль-Алими Блинкен "подтвердил важность поддержки правительством Йемена продления под эгидой ООН режима перемирия для (...) достижения режима прекращения огня на постоянной основе и перехода к всеобъемлющему, инклюзивному политическому процессу", - говорится в сообщении госдепартамента США.

Госсекретарь отметил, что перемирие предоставляет наилучшую возможность для достижения мира, подтвердил "решительную поддержку ПРС президентом (США Джо) Байденом".

Глава американского госдепартамента также заявил о желании Соединенных Штатов продолжать "более широкое двустороннее сотрудничество с правительством Йеменской Республики".

ПРС был сформирован по итогам межйеменских переговоров, стартовавших 30 марта в Эр-Рияде под эгидой ООН. Совету переданы все полномочия по управлению государством на переходный период, включая обязанности президента, вице-президента.

В то же время, йеменские повстанцы - хуситы - не признали ПРС, назвав его формирование "нелегитимным фарсом".

Йемен с 2015 года разделен между правительственными силами, поддерживаемыми военной коалицией, и повстанческой группировкой хуситов, которая удерживает большую часть севера, включая столицу Сану.

В марте этого года стороны вооруженного конфликта согласились на два месяца прекратить боевые действия. В июне оно было продлено еще на два месяца.

Спецпосланник ООН по Йемену Ханс Грундберг, выступая в июле в СБ ООН, сообщил, что последнее время поступают сообщения об инцидентах между конфликтующими сторонами с обстрелами и атаками беспилотников.

"Мы также слышим агрессивную риторику с обеих сторон по поводу нецелесообразности перемирия. Это крайне опасная тенденция, и я прошу стороны воздержаться от таких заявлений", - заявил представитель он.