Белоруссия с 1 августа снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Белоруссия с 1 августа 2022 года снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, на 4%.

В соответствии с правительственным постановлением, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, ставки экспортных пошлин на нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты повышены до $53 за тонну (ранее - $55,2), на прямогонный бензин – до $29,1 за тонну ($30,3), на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – до $15,9 за тонну ($16,5).

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты менялись в Белоруссии с 1 июля: они были повышены на 23%.

Минск с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.