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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

В Херсоне задержаны бывшие сотрудники спецподразделения МВД Украины "Корд"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Спецслужбы задержали в Херсоне бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины "Корд", в тайнике обнаружено оружие и взрывные устройства. Об этом сообщили "Интерфаксу" в силовых структурах региона.

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий спецслужбами в городе Херсон задержаны лица, ранее состоящие на службе в спецподразделении МВД Украины "Корд". В ходе обыска указанные лица сообщили о месте схрона", - сказал собеседник агентства.

По кадрам оперативной съемки, в схроне хранились больше 50 единиц огнестрельного оружия, в том числе иностранного производства, а также патроны, гранаты, самодельные взрывные устройства.

"Указанное оружие и взрывные устройства в дальнейшем украинские спецслужбы должны были использовать для проведения диверсионно-террористической деятельности", - сообщил представитель силовых структур.

Херсон Украина
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