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60% британских консерваторов намерены голосовать за Трасс на выборах лидера партии

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Как минимум 60% членов Консервативной партии Великобритании собираются поддержать министра иностранных дел Лиз Трасс на предстоящих выборах лидера партии и, соответственно, премьер-министра страны, сообщает Sky News со ссылкой на опрос компании YouGov.

Так, за Трасс собираются проголосовать 60% консерваторов, за экс-министра финансов Риши Сунака - 26%, не определились или не планируют отдавать свой голос 14% членов партии.

Кроме того, 19% опрошенных считают, что Сунак в случае победы на выборах может привести Консервативную партию к победе на следующих парламентских выборах. При этом 39% респондентов полагают, что именно Трасс могла бы противостоять лейбористам.

Как сообщалось, в гонке за пост лидера Консервативной партии Великобритании остались Сунак и Трасс, остальные претенденты выбыли из борьбы.

Согласно установленным процедурам, 4 августа начнется голосование рядовых членов правящей партии, а 5 сентября будет объявлено имя нового лидера.

Великобритания Риши Сунак Лиз Трасс
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