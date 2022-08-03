Россиянин задержан в Южной Корее по подозрению в убийстве

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Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Полиция Южной Кореи задержала 50-летнего россиянина по подозрению в совершении убийства гражданина Узбекистана, сообщает информагентство Yonhap.

По данным полиции, подозреваемый несколько раз ударил ножом 40-летнего гражданина Узбекистана, который отказался возвращать ему долг.

Пострадавший был срочно доставлен в ближайшую больницу, но от полученных ран скончался.

Предполагаемый убийца скрылся с места преступления, но спустя три дня был задержан полицией в городе Тэгу.