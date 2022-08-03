Зеленский поручил рассмотреть вопрос легализации однополых союзов на Украине

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе кабинета министров Денису Шмыгалю рассмотреть возможность легализации в стране однополых союзов.

Так Зеленский отреагировал на петицию, опубликованную 3 июля, с предложением легализовать однополые браки на Украине. Ее подписали более 28 тыс. человек.

В ответе, опубликованном на сайте электронных петиций, Зеленский указал, что, согласно семейному кодексу Украины, семья является первичной и основной ячейкой общества. "Семью составляют лица, совместно проживающие, связанные общим бытом, имеющие взаимные права и обязанности. По Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужа (статья 51)", - написал президент Украины.

По его словам, в условиях военного или чрезвычайного положения Конституция Украины не может быть изменена. "В то же время правительство наработало варианты решений по легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека", - отметил Зеленский.

"Согласно статье 116 Конституции Украины кабинет министров принимает меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина. Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины с просьбой рассмотреть затронутый в электронной петиции вопрос и проинформировать о соответствующих результатах", - написал Зеленский.