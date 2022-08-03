Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Зеленский поручил рассмотреть вопрос легализации однополых союзов на Украине

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе кабинета министров Денису Шмыгалю рассмотреть возможность легализации в стране однополых союзов.

Так Зеленский отреагировал на петицию, опубликованную 3 июля, с предложением легализовать однополые браки на Украине. Ее подписали более 28 тыс. человек.

В РоссииВ Думу внесены поправки о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношенийЧитать подробнее

В ответе, опубликованном на сайте электронных петиций, Зеленский указал, что, согласно семейному кодексу Украины, семья является первичной и основной ячейкой общества. "Семью составляют лица, совместно проживающие, связанные общим бытом, имеющие взаимные права и обязанности. По Конституции Украины брак основывается на свободном согласии женщины и мужа (статья 51)", - написал президент Украины.

По его словам, в условиях военного или чрезвычайного положения Конституция Украины не может быть изменена. "В то же время правительство наработало варианты решений по легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека", - отметил Зеленский.

"Согласно статье 116 Конституции Украины кабинет министров принимает меры по обеспечению прав и свобод человека и гражданина. Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины с просьбой рассмотреть затронутый в электронной петиции вопрос и проинформировать о соответствующих результатах", - написал Зеленский.

Украина Владимир Зеленский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ремонт поврежденного моста в Херсоне запланировали завершить на следующей неделе

Самолет с Пелоси вылетел из аэропорта Тайваня

Самолет с Пелоси вылетел из аэропорта Тайваня
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Львовской области базы с вооружением из Польши

Шредер сообщил о готовности Путина к переговорам по Украине

Шольц заверил, что со стороны ФРГ нет препятствий для отправки в РФ турбины для "СП-1"

Шольц заверил, что со стороны ФРГ нет препятствий для отправки в РФ турбины для "СП-1"

ЕС предложил указывать в контрактах, что в импортируемой нефти нет составляющей из РФ

ЕС предложил указывать в контрактах, что в импортируемой нефти нет составляющей из РФ

Лавров сравнил визит Пелоси на Тайвань с подходом США к украинской ситуации

Лавров сравнил визит Пелоси на Тайвань с подходом США к украинской ситуации

Россиянин задержан в Южной Корее по подозрению в убийстве

Россиянин задержан в Южной Корее по подозрению в убийстве

Что случилось этой ночью: среда, 3 августа

Пелоси назвала целью визита на Тайвань демонстрацию поддержки США

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });