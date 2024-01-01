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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

В Эстонии ввели равенство браков вне зависимости от пола участников

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Эстонии вступил в силу закон о равенстве браков, по которому двое совершеннолетних могут заключить брачный союз независимо от их пола.

"Это историческое событие, которое покончит с длившейся годами многолетней правовой путаницей и обеспечит всем жителям Эстонии чувство безопасности и равные права", - прокомментировала введение этого закона министр социальной защиты Сигне Риисало.

Она выразила надежду, что необоснованные опасения утихнут и критики этого решения поймут, что ни у кого ничего не отнимается, но многим будет дано что-то очень важное.

Помимо брака, однополые пары также получают возможность заключить договор совместного проживания.

Зарегистрированным лицам предоставляется право голоса при принятии решений, касающихся их партнера, а также право на получение субсидий и льгот в случае необходимости. Они могут также перейти к браку в упрощенном порядке.

Эстония Сигне Риисало
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